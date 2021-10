Kirjanik Birk Rohelend süngest lapsepõlvest: õudne öelda, aga iga aasta, mis möödub vanemate surmast, on minu jaoks omamoodi taastumine.

Birk Rohelend (40) on pälvinud oma raamatutega tunnustust romaanivõistlustel ning olnud menuka telesarja "Padjaklubi" autor ja stsenarist. Samuti pärinevad tema sulest teleseriaalide "Nurjatud tüdrukud" ja "Elu keset linna" stsenaariumid. Birk on ka filmi "Vasaku jala reede" kaasstsenarist.

Birk Rohelend on kirjanikunimi, mille taha peitub Hele-Riin Pihel. Mõneti annab see võimaluse elada kaht erinevat elu. Birk on praegu haaratud uuest sarjast – tema värskeima raamatu "Kes tappis Otto Mülleri?" põhjal valmib peagi Eesti esimene Viaplay originaalseriaal.

Peategelase Otto Müllerina astub üles Jaan Rekkor. Paljuski on Birk kirjutanud Otto Müllerisse sisse oma isa, kelle kurjust ei mõista Birk või pigem Hele-Riin tänase päevani.

"Jaan Rekkor küsis ka minu käest, et miks tema tegelaskuju Otto Müller niimoodi käitub, millest tuleb tema kurjus. Mina siiani küsin sama: miks seda mu lapsepõlves nii palju oli?" sõnab Birk.