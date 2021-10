Suri "Star Trekist" tuntud näitleja Richard Evans

Oma neljakümneaastase karjääri jooksul mängis Evans Mia Farrow kõrval sarjas "Peyton Place". Muu hulgas ka seriaalis "Islands in the Stream" kehastas ta peaosa Jack L-i.

Ta astus üles ka filmides nagu Star Wars, Gunsmoke, S.W.A.T., Bonanza, The Mod Squad, Quincy ME, The A-Team, Hart to Hart, Gunsmoke ja Lou Grant.

Filmides, teatris ja televisioonis näitlemine viis Evansi üks hetk produtseerimise, kirjutamise ja lavastamiseni. Sealhulgas on ta loonud filmid nagu "The Mystery of Howard Hangar", "Harry Monument", "Shadow of Rain and Shuffle & Cut (A Question for Godard)".