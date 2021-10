Raskemuusikasõbrad, rõõmustage! Hard Rock Laager 2022 avalikustas festivali toimumise kuupäevad

“Olgugi, et elame endiselt veel nagu mingis kummalises unenäos, on aeg välja kuulutada järgmise Hard Rock Laagri kuupäevad! Nagu viimasel ajal kombeks, ei kuuluta me kohe välja ühtegi bändi, kuid loodame väga, et sedapuhku saavad võimaluse ka piiritagused bändid, kes ise juba aktiivselt huvi üles näitavad. Saagu lõpuks mis saab, igal juhul võite kindel olla, et toimuv Laager saab olema võimalikest parim!” lubab Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.