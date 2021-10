Jan teab omast kogemusest sedagi, et on üks, mida pole lastele kunagi liiast: "Armastust pole kunagi liiga palju – seda tuleb näidata tegudes ja tegutsedes, ja mida rohkem sa tegeled, seda parem ja mõnusam tulevik tal on, seda kompleksivabam ta on. Ma räägin seda puhtalt kogemusest. Noores peas ei osanud üldse seda jagada, aga ajaga olen õppinud üht-teist."