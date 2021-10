Operaatori tapnud tulistamist uuriv šerif: relvas oli vaid üks päris padrun

Šerif Adan Mendoza sõnas, et läbiotsimise käigus võeti võtteplatsilt kaasa 600 erinevat eset, mis on nüüd asitõendid, nende seas kolm relva ja 500 padrunit, mis olid nii paukpadrunid, imitatsioonid kui ka võimalikud päris padrunid. Aga et selgeks teha, kas tegu ikka oli päris padrunitega, saadeti need edasi Quanticosse analüüsi.

Ajakirjanikud küsisid mitmel korral, kas ja millal kellelegi süüdistus esitatakse. Šerif Mendoza sõnas, et praegu on veel liiga vara kellelegi süüdistusi esitada või neid vahistada, aga kui selleks peaks olema põhjus, siis inimene või inimesed arreteeritakse.

On ka spekuleeritud, et mitmed võttemeeskonna liikmed käisid võttepaiga lähedal vabal ajal relvadest märki tulistamas, aga see ei ole veel kinnitust saanud. Kui aga nii oli, siis on see üks võimalus, kuidas päris padrunid võtteplatsile sattusid.