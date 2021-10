Lauljatar Helen Adamson üksiolemisest: rippusin alati oma partnerite küljes

"Kõndisin septembris Hispaanias üksinda üheksa päeva. See tundub lühike aeg, et sellest ellu püsivaid muutusi oodata. Kuid elumuutvad sündmused võivad aegajalt juhtuda ka sekunditega. Läksin palverännakule paremini tuttavaks saama endaga ja näen nüüd aina enam, kui hästi see õnnestus," kirjutas Helen Instagramis.