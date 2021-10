Piret Laos: ma ei ole ajakirjandust õppinud, aga tean kindlalt, et kõik on võimalik!

Ma ei ole ajakirjandust õppinud, aga tean kindlalt, et kõik on võimalik. Kui ise tahad midagi väga ära õppida, siis saad sellega hakkama. Ilmselt arstiks või kirurgiks muidugi niiviisi saada pole võimalik. Kool on ka vajalik, sest sealt saad ju hoopis teistsugused teadmised. Aga kool, mille olen aastate jooksul saanud töölt, kogemustega inimestelt - see on lihtsalt nii väärtuslik, et ületab kindlasti tavakooli.