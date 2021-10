VÕRDLE | Tahad Pariisis olla, aga ei saa? Suunamudija tegi piinliku töötlusfeili, aga jätkab valetamist

Kuigi mõne postitatud pildiga suudab Jess inimesi isegi ära petta, siis nendel fotodel, kus on näha tema tervet keha, on näha, et tema ümber pole varje. Mitmete kommentaatorite jaoks tundub, nagu naise keha hõljuks tee peal. Lisaks kõigele muule: Eiffeli torni alt ei lähe läbi sõidutee.

Samuti tundub tema keha proportsioonist väljas, kui võrrelda autode ja muude esemetega, mida fotodelt on näha. Ka taustal oleva pildi kvaliteet on teistsugune sellest, millel ta ise peal on.

"Virtuaalne turist," kirjutas kommentaariks naise postituse alla populaarne Instagrami kasutaja @celeb_spellcheck.

Hoolimata sellest, et tema postitusest on saanud viraalne hitt, on suunamudija endale kindlaks jäänud. "Need pildid pole Photoshopis töödeldud. Ma päriselt olin ka seal," raiub Jess edasi. Tema arvates tõestab tema sõnu postituse juurde lisatud video, kus ta Eiffeli torni ees edasi-tagasi kõnnib. Siiski on ka sellelt klipilt näha, et neiu keha ei tekita varje.