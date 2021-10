Singer Vingeri pooled bändiliikmed on koroonas: see on meile täiesti uus olukord

"Singer Vinger lükkab olude sunnil oma esinemise Ööklubi Café Amigo edasi," teatab ansambel enda Facebooki lehel.

Bändi esilaulja ja eestvedaja Hardi lausub muu hulgas järgmist: "Eks ikka tuleb ette ajaloolisi hetki. Olgu selleks siis esinemine tundmatus või vales kohas, aga sellist asja, et pooled bändiliikmed on ühel ja samal ajal, ühe ja sama viirusega, kodusel ravil, on meile täiesti uus olukord!"

Ta tõdeb fännidele, et ärge muretsege - nad on kõik vaktsineeritud ja siiani on süptomid kerge. "Olge ise terved ja näeme varsti," soovib ta inimestele.

Teadupoolest mängib Singer Vingeris kitarri ka superstaaristaarisaate kohtunik Mihkel Raud, kes pidi haigestumise möödunud nädalavahetusel haigestumise tõttu loobuma ka otsesaates osalemast.

"Minu eilse saatest puudumise põhjus on lihtne: olen nakatunud COVIDisse. Õnneks olen vaktsineeritud ja haigus on siiani kulgenud erakordselt kergelt. Loodan juba õige pea taas saates olla!" vastas Kroonika päringule, miks ta saatest puudus. Raud täpsustas tookord, et tal on vaid kerge palavik ja muud ei midagi. Teda tõttas staarisaatesse asendama Heidy Purga.

Tänase, 28. oktoobri hommikuse seisuga on haiglas 542 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 378 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 274 ehk 72% on vaktsineerimata ja 104 ehk 28% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8947 testitulemust, millest 1995 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 1269 vaktsineerimata ja 726 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.