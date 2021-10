"Ohutunne hakkas vähenema sellest, et olles küll enese teadmata koroonapositiivsetega pikalt koos viibinud, ei haigestunud ma kordagi. Vaikselt hakkas tunduma, et olen ilmselt see tüüp, kellele koroona naljalt külge ei hakka. Siinkohal soovin enda näitel öelda, et väike üleolevusetunne maksab koheselt kätte. Nakatusin ilmselt sõprade seltskonnas, juba järgmisel hetkel, kui olin lohutanud üht sõbrannat sõnadega "koroona kõiki ei pruugi puudutada, vaata mind," on Riina tagantjärele tark. Ta loodab, et tema lugu on häirekellaks neile, kes elavad võltsturvatundega, et nad vaktsineerituna ei nakatu ning elavad oma tavapärast elu edasi. Riina viimasest vaktsiinidoosist polnud isegi viis kuud möödas, kui viirus läbi murdis.