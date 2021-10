FOTOD | Vau, kui kaunis! Lauljatar Hannah Ild müüb poole miljoni euro eest kodu Nõmmel

Maja on renoveeritud 2000. aastal ning krundi üldpinnaks on 680 ruutmeetrit. Eramus on ka ruumikas saun ning selle eesruumist pääseb väliterrassile.

Portaali Kinnisvara24 üles laetud fotodelt on näha, et ühe koridori seinal ripuvad ka Hannahi poolt võidetud Kuldse Plaadi auhinnad.

18 aastat on Hannah ja Ander tegutsenud ka Neeruti mõisas. Lauljatar on hiljem meedias tunnistanud, et ei kujutanud ette, kui kaua renoveerimistööd kesta võivad. Fassaaditööd mõisa juures said valmis alles 2018. aastal.