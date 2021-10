Biitlite atraktsiooni rajamiseks eraldati kaks miljonit naela

Raha abil võib linn üheskoos atraktsiooniga luua mitmed ärivõimalused, mis oleks paljudele pikemas perspektiivis kasulik, kirjutas BBC.

Kuid otsus on saanud ka negatiivset vastukaja. Nii mitmedki arvavad, et seda raha oleks saanud kuskil mujal kasulikumalt ära kasutada. Linnas juba on niigi sihtkohad nagu "Biitlite lugu", Caverni klubi ja Liverpooli biitlite muuseum. Veel üks atraktsioon tundub üleliigne.

Liverpooli regiooni linnapea Steve Rotheram sõnas, et plaanitav uus atraktsioon "The Pool", ei ole mitte tavaline muuseum, vaid kaasahaarav kogemus. "Just nagu investeeris valitsus Stratford upon Avonil kõigi nende Shakespeare'i asjade jaoks, arvame me, et biitlid on UKs suureks tõmbenumbrid ja meil peaks linnas olema midagi sama külgetõmbavat," ütles ta BBC Radio Merseyside'ile.

"Me tahame midagi muud, kui et inimesed vaatavad vanu asju, nagu John Lennoni aluspükse klaasi taga. Me tahame midagi, mis inimeste tähelepanu tõmbab."

Küll aga on liberaal-demokraat Andrew Makinson üks projekti kriitikutest, öeldes, et tegu on millegagi, mida linnas keegi küsinud pole. Selle asemel, et aidata vaesuses kannatavaid peresid või et volikogu püüaks rohkem säästa, plaanitakse rajade järjekordne biitlite atraktsioon.

Lisaks eelnevatele vaatamisväärsustele on Liverpoolis võimalik külastada ka muuseumiteks tehtud maju, kus Paul McCartney ja John Lennon üles kasvasid.