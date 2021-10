Rannamaja-Helena talle kuulsuse toonud "hambapesust": tegin oma asja ära ja ei pugenud kappi peitu

Saates tuli jutuks ka konflikt Anu Saagimi ja Helena vahel, kus Saagim ütles, et ei suuda Helenat halva näonaha pärast vaadata. "Mina olen Anu Saagimit kogu aeg vaadanud austusega," ütles Helena. "Mulle meeldib tema ausus, see, kes ta on, tema imidž. Ma ei oleks arvanud, et ta võtab sellise teema, mille kallal nokkida."

Helena Klaar sai tõsielusaates tuntuks ka seksuaalse tegevusega, mida hakati nimetama "hambapesuks". Helena ei tunne selle pärast kahetsust ja piinlikust ning arvab, et seda ei juhtu ka tulevikus. "Ma tegin oma asja ära ja ei pugenud kappi peitu. Ma ikka räägin sellest ja saan kirju inimestelt, kes ütlevad, et väga hea, et keegi ka nendest teemadest räägib."

"Mingid artiklid, millega ma arvestanud polnud, need mõjutasidki kõige rohkem. Ma ei tahtnud, et see maine selliseks läheks. Võib-olla see tegi minust tugevama inimese. Tunnen, et saan end selle arvelt rohkem edasi tõugata ja inimestele anda."

"Kõik see, mis ma arvasin, et tuleb, see tuli. Aga sinna lükati kogu aeg mingit hoogu juurde. Ju siis leiti, et ma olen hea ja skandaalne materjal ja saadi oma klikid kätte."

"Ma ei loe enam väga artikleid," vastas Helena küsimusele, kuidas ta suhtub sellesse, et tema nime ette käib juba aasta aega eesliide "rannamaja". "Ma tahtsin alguses valetada endale, et need ei mõjuta mind, aga need ikka hakkasid mõjutama. Ma võtan neid nii, et nad elavad kuskil oma elu, aga ma ei võta neid hinge. Mul on endal niimoodi lihtsam."

"Kui ma seda esimest korda nägin, siis ma muutusin väga emotsionaalseks ja ma olin väga kurb. Sest sellega ei saanud haiget vaid mina, vaid ka suur hulk noori ka vanemaid inimesi."

"See ei mahu mulle siiamaani pähe, kuidas see üldse lasti ajakirjandusse. Me teame, kui palju on kiusamist ja kui palju on sellega tagajärgi. Ma ei taha mitte kedagi end panna tundma, et nad ei või, sellised nagu nad on, välja astuda. See on ka teema, mida ma olen pärast "Rannamaja" edasi rääkinud."

Helenal on Instagramis 15 000 jälgijat ning Eesti mõistes on see täitsa hea number. Kuidas see aga tema rahakotti täidab? "Ma ei tahaks öelda, et ma rikas olen. Ma ei taha sotsiaalmeediat teha raha pärast. Tahan firmasid aidata sellega, et mulle meeldib see, et ma ise tarbin seda. Mulle ei meeldi ületarbimine. Pigem tahaks edasi anda mingeid emotsioone."

"Kindlasti ma olen midagi saanud sellest ja ma tean, et enne "Rannamaja" ma ei ole nii kiirelt saanud neid asju, mis praegu."

Helena paneb tulevastele tõsielutähtedele südamele, et kui sa kuskil saates osaled, siis sa oled avaliku elu tegelane ja sinu kohta võib kõike välja "kiskuda". "Sa pead arvestama ka sellega, et eestlased julgevad asju välja öelda. Kõik Eesti avaliku elu tegelased võivad öelda, et neil on kõik väga lihtne ja nad ei ole nutnud kodus. Ma ei usu seda. Nad on maha istunud ja mõelnud, kas nad ikka tahavad seda. Aga kui sa oled piisavalt tugev inimene, siis sa saad aru, kes sa oled ja siis on kõik ilus ja tore."

Kui võimalus tekiks, siis teeks Helena kõike ikka samamoodi, aga uuesti tema tõsielusaatesse ei läheks.