"Tänaste uudiste taustal, et meelelahutus ja üritused taas juba kolmandat korda kahe aasta jooksul kokku tõmmatakse, on tekkinud artistina erakordselt tühi tunne sisse," lausub ta, öeldes, et uudist nähes tal ei liikunud enam näos isegi ükski närv.

Tema sõnul näitab see seda, mismoodi ligi kaks aastat on valdkonnale mõjunud. Uusküla sõnul ei imestagi ta enam selle üle, kui lähiajal ligi paarkümmend esinemist ära jäävad.

"Ma ütlen ausalt, ma olen väga väsinud sellest kõigest. Just nädal tagasi olin rõõmus, et sügis-talve graafik on juba väga kena, et lõpuks saab normaalselt oma tööd ka teha. Ja näe, täna päevapealt jälle jääb enamik asju taas ära... Kirjad ja kõned järjest tulevad," lausub ta.

Uusküla ütleb, et on ise täielikult vaktsineeritud ning ta on isegi koroona üsna raskelt läbi põdenud.

"Ma olen tänaseks teinud kõik endast oleneva, et panustada kriisi [lahendamisse] omalt poolt. Ma olen haiguse läbi põdenud ja saanud ka kahedoosilise kaitse. Ma sulgesin postituse kommentaarid, kuna ma ei oota siia alla laata, kas vaktsineerida või mitte või kes on õige või kes on vale, küll aga tahan ma öelda, et nii enam edasi minna ei saa, kui ühed pingutavad ja vastutavad ja teised trambivad jalgu ja mõtlevad ainult iseendale. Vaja on leida ühine tee," nendib ta.

Loe Merlyn Uusküla täispikka Facebooki postitust: