"Kättemaksukontori" 300. episood: juubeliepisoodis löövad kaasa ka varem sarja juurest lahkunud tähed

„Kättemaksukontori“ tegevprodutsendi Jüri Jaanuse sõnul jätkub 300.juubeliosas lugu nimetusega „Kurjuse puudutus“, mis on seotud kauni kurikaelaga, kelle võrku on lihtne langeda ning nii ka juhtub. Kurikaela küüsist pääsemine osutub kõigile parajaks väljakutseks.

Lisaks juba tuttavatele peategelasi kehastavatele näitlejatele löövad juubeliosa tegemises kaasa Märt Avandi, Ott Sepp, Mari Lill-Tamm, Mari-Liis Lill, Kristjan Sarv, Andres Noormets jpt. „Tuleb tunnistada, et Märt Avandi ja Ott Sepp ise nautisid võtete protsessi väga, olid täiega kaasas ja heas loomingulises vormis,“ kommenteerib Jüri Jaanus, kiites ja tunnustades kogu „Kättemaksukontori“ meeskonda: „Võttetiim koosneb oma ala proffidest ning tõestab, et sellist asja saab teha ainult sellise tiimiga ja seljad vastamisi. Hetkel ei ole häbeneda miskit. Stenarist Mihkel Ulman on geenius ja loodame, et tal ikka kütet jätkub – küll meie muu tiimiga kõik ta ideed teostame!“