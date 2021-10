Zayn Malik ja Gigi Hadid läksid lahku: One Directioni staar väidetavalt ründas oma kuulsat ämma

Scanpix

Endine One Directioni staar Zayn Malik ja supermodell Gigi Hadid on läinud vägagi avaliku tüliga lahku. Probleem pole aga noorte endi vahel, vaid Gigi tõsielustaarist ema Yolanda väidab, et tütre elukaaslane ründas teda, kirjutab TMZ.