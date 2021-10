FOTOD | Kodumaise teleseriaali "Sassis" esilinastust nautisid mitmed tuntud näod

Komöödiaseriaal Sassis Foto: Karli Saul

“Sari näitab kuidas tõsielulist traagikat on alati läbi huumoriprisma kergem seljatada, ükskõik kui sassis su elu ka oleks,” ütlesid režissöörid Andres Maimik ja Rain Tolk sarja esitlusel. “Tsiteerides peategelast on Eesti naise sitkus see, mis aitab alati püstipäi edasi minna,” lisas peaosatäitja ning kaasautor Ragne Pekarev.