VIDEO | Vallatlemine töökohal? Amazoni kuller jäi sobimatu käitumise pärast tööst ilma

Videoklipis, mis on filmitud ühes Florida naabruskonnas, on näha, kuidas mustas seelikus ning plätudes naine Amazoni kaubaauto tagumistest ustest välja hüppab. Märkimist väärib ka asjaolu, et kuller hoidis naisele ust lahti, et ta kergemini välja saaks, vahendas TMZ.