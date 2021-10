Energiline ja ekstsentriline USA punkansambel Gogol Bordello tuleb taas Eestisse

Gogol Bordello on selgelt rahvusvaheline üheksaliikmeline grupp, mida juhib Ukrainast pärit vabahing Eugene Hütz. Oma muusikas segavad nad punk-kitarre, Ida-Euroopa lõõtspille ja Ladina-Ameerika murevaba gruuvi. Toome teieni 4 kiiret fakti selle piiridevaba bändi kohta:

1. Tegu on tõeliselt multikultuurse bändiga. Nende praegused ja endised liikmed on pärit üle kogu maailma: Ukraina, Venemaa, Ameerika Ühendriigid, Ecuador, Etioopia, Iisrael, Rumeenia, Inglismaa. Neid riike on veelgi.