Tervis pole kiita: Elizabeth II loobub kaheks nädalaks kohustustest

Avalduses tõdes palee, et ehkki füüsilisi külastusi ta ei tee, siis mõned kohtumised virtuaalsel teel on tal ikkagi plaanis. "Järgides hiljutisi soovitusi, kus kuninganna peaks mõned päeva puhkama, on arstid soovitanud kõrgeaususel jätkata oma puhkust vähemalt kaheks järgnevaks nädalaks," seisab avalduses.

"Doktorid on öelnud, et kuninganna võib selle aja jooksul jätkata kergete tööülesannete. Paraku peab loobuma Elizabeth II ka 13. novembril toimuva festivali külastamises," lausub palee. Arvatakse, et kuninganna on siiski endiselt heas tujus ja arsti nõuandeid peetakse pigem mõistlikuks ettevaatusabinõuks.