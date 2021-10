Villemdrillem soovib õppida proviisoriks: meditsiini või arsti maailm tundub asjalik

"Ma ei leidnud kooli ajal eriala, mida ma tahaks õppida. Mulle väga meeldib meditsiin. Proviisoriameti katsed on samad meditsiini omaga. Kumbagi ei saanud. Ma ei tea, miks see tundub äge. Kuidagi see meditsiini või arsti maailm tundub asjalik," märgib ta.