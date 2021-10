"Rusti" relvaülem sai eelmise filmi ajal väidetavalt Nicolas Cage'ilt sõimata

The Wrap vahendab, et paljud kurtsid 24-aastase relvaülema töökvaliteedi üle. Ja mitte ainult Cage, vaid ka paljud teised vanemad võttemeeskonna liikmed nägid, et naine ei ole enda elemendis.

Kuid "The Old Way" produtsent eitab, et sellised asjad on juhtunud, lisades, et Gutierrezega võtteplatsil juhtunud sündmused on liialdatud. Gutierrez töötas filmis koos rekvisiitide eest vastutajaga ja sai oma tööga kenasti hakkama.