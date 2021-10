Kersti Kaljulaid vahetas päevas kuni kuus korda riideid

Presidendi ametiga kaasnevad visiidid, vastuvõtud ja väljasõidud, kus peab esinduslik välja nägema, ning see nõuab korralikku eelarvet. Presidendi kantselei andmetel kulus Kersti Kaljulaidi (51) esindusrõivastele ligi 150 000 eurot ja see summa sisaldab ka riiete laenutuse tasusid.

"Kõrvarõngaste koguarv ei ole väga suur ja nende ühekaupa kokkulugemine on üsna keerukas – mingi hulk on riigipeal olnud juba varasemast ajast, mõned saadud kingituseks. Näiteks tänavu 20. augustil presidendil kõrvas olnud Saaremaa ja Hiiumaa kujuga Skolimowski rõngad kinkis Tallink talle oma uue laeva ristimisel. Mõned kõrvarõngad on sobitatud kokku konkreetse riietusega üheks korraks ja seetõttu laenatud," selgitab Linnamäe.

Jalanõude valikul lähtuti Linnamäe sõnul eelkõige sellest, et need mõjuks esinduslikult ja moodustaks rõivakomplektiga terviku: "Samas on ka erilisemaid – näiteks Eestis tehakse kasutatud rehvidest ketse, mis on selge taaskasutus- ja keskkonnasõnumiga. Mingeid selliseid näiteid on üksikuid veel."