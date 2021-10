Prints Andrew nõuab kohtult Epsteini võrgustikuga seotud ahistamisasja lõpetamist

Elizabeth II poja esindaja sõnas, et Andrew ei ole 2001. aastal alaealist Virginia Giuffret seksuaalselt ahistanud.

Giuffre on olnud üks Jeffrey Epsteini kõige aktiivsemaid süüdistajaid, paljastades seksuaalkurjategija tegevuse tagamaid tüdrukute meelitamisel ja prominentsete "klientide" ligitõmbamisel.

Andrew advokaadid aga leiavad, et Giuffre süüdistused printsi osas on väljamõeldised. Nad nõuvad, et kohtu ei võtaks asja menetlusse, kuna naisel puuduvad piisavad tõendid.

"Giuffre on algatanud alusetu kohtumenetluse prints Andrew vastu, et teenida välja järjekordne kahjusumma väidetavalt väärkasutajalt. Läbi aastate on Giuffre alusetult süüdistanud mitmeid inimesi, teenides välja kahjutasusid, millest võivad tavalised inimesed vaid unistada. Naise tegevus pole midagi muud kui ainult meediatormi ja kõmuvahu loomine."

Giuffre, keda Epstein pidas väidetavalt seksiorjana, kirjeldas augustis kohtusse esitatud paberites, kuidas teda kasutati seksuaalselt ära Londonis, Kariibi mere saartel ning ka New Yorgis. 2001. aastal, kui väidetavalt see kõik aset leidis, oli naine ainult 17-aastane.

Süüdistuste järgi teadis Andrew vahekorra ajal, et Virginia, kes polnud seksimiseks luba andnud, on alaealine ja seksikaubanduse ohver. "Siin riigis pole ükski inimene, isegi president või prints, seadusest kõrgem, ja ükski inimene, olenemata, kui haavatav ja jõuetu ta on, ei tohi jääda ilma seaduse kaitsest," seisab dokumentides.

"Kakskümmend aastat tagasi võimaldasid prints Andrew rahaline rikkus, võim, positsioon ja tutvused kasutada ära hirmunud, haavatavat last, keda keegi ei kaitsnud. Ammu on jõudnud kätte aeg, et teda oma tegude pärast vastutusele võetaks."

On selgunud, et prints Andrewl puudub diplomaatiline puutumatus. See tähendab, et neid võib arreteerida, kuid mitte siis, kui Elizabeth ll on nendega koos. Seaduse järgi ei tohi kedagi vahistada ka kuninglikes paleedes.