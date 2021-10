Tanel Padar majanduslikult keerulisest perioodist: sain ema käest bensiini- ja suitsuraha

Tanel Padaril ilmus oma sünnipäeval ehk 27. oktoobril singel "Müüt". Uuelt aastalt ootab muusik saada kahekordseks isaks. "Pole jäänud palju oodata," ütles ta. Padaril on kodus kaheaastane tütar Linda. "Ta on väga ettevõtlik," mainis Padar.

Loomeinimesed on kehvas majanduslikus seisus. "Mul vedas, et hakkasin selle peale mõtlema pea kümme aastat tagasi, et mis saab, kui peaks juhtuma olukord, kus ma rohkem lavale ei saa minna. Ennetasin võib-olla pigem oma vaimse tervise probleemi, et lihtsalt ei taha minna ja see on nii vastumeelne või juhtub midagi minu häälega. See oli ka tegelikult põhjus, miks ma kooli läksin," tõdes Padar.

Majanduslikult kõige kehvem eluperiood oli Tanelil pärast Eurovisioni lauluvõistluse võitmist. Põhjus oli selles, et tolleaegsed austajad ei julgenud Padarit ja tema bändi esinema kutsuda, sest arvati, et muusik küsib üüratuid summasid. "Ma sain sponsorilt endale auto, väikese Opel Astra," ütles Padar ning meenutas, kuidas tal bensiinituli juba põles, aga ta teadis, et Haljalasse on 86 kilomeetrit. "Selle sõidan ikka ema juurde ära. Sain ema käest bensiini- ja suitsuraha, aga kirjad olid uhked auto peal. Eurovisiooni võitja ja puha."

Padar tegeleb ka aktiivselt investeerimisega. "See tegelikkuses on hobi ja mingist hetkest muutub see olude sunnil kohustuseks või tööks. See on hasarti tekitav," rääkis ta.