Elina Born paljastab, miks ta jälle vallaline on: alles tulen sellest kõigest välja

ELINA BORN Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Lauljatar Elina Born paljastas 2018. aasta lõpus, et on leidnud endale uue kallima, kuid hoidis õnneliku noormehe nime enda teada. Kuid värskest Anne & Stiilist selgub, et see suhe on praeguseks juba lõppenud.