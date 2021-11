FOTOD | Hollywoodi ootamatuim paar? Kim Kardashian hoidis kuulsa koomikuga käest kinni

Möödunud nädalavahetusel külastas Kim koos oma õe Kourtney ja tema trummarist kihlatu Travis Barkeriga lõbustusparki. Kaasa võeti ka viimase hea sõber Pete Davidson , kes on kuulus koomik ning tuntud ka selle poolest, et ta on Ariana Grande endine kihlatu.

Hiljuti jagasid Kim ja Pete eetrit populaarses komöödiasaates " Saturday Night Live ". Ühes sketšis jagasid nad ka õrna suudlust. Nüüd selgub, et staarid on saanud eriti lähedasteks, sest lõbustuspargis hoidsid nad kätest kinni.

Siiski ütlevad mitmed allikad, et kindlasti pole tegemist uue armupaariga. "Nad hängivad samades seltskondades ning seetõttu on nad pidevalt koos. See, mida me näeme, on lihtsalt kaks sõpra koos aega veetmas," ütles allikas TMZile.