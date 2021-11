"Edasi pole mõtet saadet vaadatagi!" Diana Maria väljalangemine superstaarisaatest tekitas paljudes vaatajates pahameelt

TV3 ja saate enda Facebooki lehekülgedele on jäetud kümneid kommentaare, kus televaatajad oma nördimust väljendavad. "Diana oli selle saate jaoks liialt hea! Tuult tiibatesse, me veel kuuleme Sinust!" seisab ühes populaarseimas kirjutises.

Paljud kommenteerijad tõdevad, et Diana oli ainuke põhjus, miks saadet üldse vaadati. "See ei ole võimalik. Esikolmikust viimaseks? Edasi pole mõtet saadet vaadatagi, kui järjekordne võitja on Uudo sarnane," mõtiskleb üks vaataja, vihjates sellele, et paljud meessoost osalejad on sel aastal eelmise võitja Uudo Sepaga stiili poolest vägagi sarnased.