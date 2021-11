Kuninglik peavalu: mittetöötavad Harry ja Andrew hoiavad ikka ülitähtsat ametit

Harry ja Andrew kõrval kuuluvad antud nelikusse veel Charles ja William. Nende kõigi peamine ülesanne on asendada kuningannat, kui ta viibib välismaal või ta ei tunne end hästi. Praegusel hetkel on Elizabethi tervis eriti suure tähelepanu all, sest ta veetis kaks nädalat tagasi öö haiglas ning väsimuse tõttu on ta jätnud ära mitmeid töökohustusi.

Siin olekski hetk, kus Harry ja Andrew aitaks kuninganna asendamisel, kuid see pole mitmel põhjusel võimalik. Nimelt elab Harry juba kaks aastat USAs ning on seal hõivatud oma pere ja uute töökohustustega. Andrew on aga aastaid seotud suure seksiskandaaliga, mille raames süüdistatakse printsi alaealise neiuga vahekorda astumises. Nii Charles kui ka William on öelnud, et Andrew ei tohiks enam kunagi nende perekonda esindada.

See aga tekitab olukorra, kus ülitähtsast nelikust on ainult kaks võimelised oma ülesandeid täitma. Ajalehe The Sun andmetel on antud küsimus tekitanud kuninganna abiliste seas tõelise peavalu.

Väljaandega rääkinud eksperdi Craig Prescotti sõnul võib kuninganna kaaluda hertsoginna Camilla toomist antud nelikusse, kuhu ta kuulub niikuinii juhul, kui prints Charlesist saab tulevikus kuningas. Teise nimena pakutakse välja ka printsess Beatrice'i, kes on Charlesi, Williami, Harry ja oma isa Andrew järel järgmine inimene troonijärjekorras, kes on üle 21-aastane.