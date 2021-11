VIDEO | Alec Baldwinil viskas oma abikaasa käitumine kaamerate ees üle: naine segas mehele pidevalt vahele

Niigi ebapopulaarse mainega Hilaria sattus ka sotsiaalmeedias oma käitumise tõttu pahameele alla. "See stseen Alec Baldwini ja Hilaria Baldwiniga on täiesti pöörane. Ta (Alec – toim) proovib paparatsodega tegeleda, aga ta naine aina hüppab vahele, tahab kaasa rääkida ja filmib ka ise, sest ta tahab nii väga tähelepanu," seisab ühes säutsus.

Mitmed Twitteri kasutajad meenutavad ka Hilaria eelmist suuremat skandaali, mille raames tuli päevavalgele, et tema tegelik nimi on Hillary ning ta on aastaid valetanud, et ta on hispaanlane. Aleciga kümme aastat tagasi abiellunud naine oli alates sellest saadik, kui ta tuntuks sai, võltsinud oma aktsenti.