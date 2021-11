FOTOD | Madonna läks üle piiri: popkuninganna kehastus surnuvoodil Marilyn Monroeks!

Kui enamik pilte näevad vägagi maitsekad välja, siis ühel fotol on Madonna kehastamas surnud Monroed alasti voodil lebamas. Fotograaf Steven Kleini sõnul said nad inspiratsiooni kuus nädalat enne Monroe surma tehtud fotosessioonist, mis kannab nime "The Last Sitting". 20 aastat pärast piltide tegemist moodustati vägagi intiimsetest klõpsudest ka raamat.

Kõige enam on fänne vihastanud välja foto, mis on nüüdseks Madonna sotsiaalmeediast ära kustutatud. Nimelt sellel pildil lebab lauljatar voodil ning öökapile on astetatud mitmed ravimipurgid, mis vihjavad sellele, et Monroe suri üledoosi.

Twitterisse on kogunenud sadu pahaseid säutse, mis antud fotosessiooni maha teevad. "Rõve. See on labane ja sobimatu," seisab ühes kirjutises. Ka popkultuuriekspert Mike Sington avaldab oma pahameelt ning ei mõista, miks Madonna sellise asjaga kaasa läks.