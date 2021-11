VÕRDLE | Michael Jacksoni noorim poeg muutis nime ja on tundmatuseni muutunud

Tuleb välja, et Blanket, kelle kodanikunimi Prince Michael Jackson II, kasutab nüüd nime Bigi. Pärast isa surma 2009. aastal on ta hoidnud küll madalat profiili, kuid nüüd on ta võtnud südameasjaks kliimaprobleemid ning sellest ta ka saates rääkis. "Minu jaoks on tähtis, et me kõik selle kohta midagi teaks. Ma usun, et meil on veel vaja tööd teha, aga ma olen kindel, et meie generatsioon teab, kui tähtis see teema on," ütles Bigi.