INTERVJUU | Tõsielusaadete režissöör Oliver Muraveiski: nii mõnelgi korral olen osalisele karjunud: "Aitab küll, rohkem ei joo!"

Seni laiemale avalikkusele pigem vähetuntud telerežissöör ja -produtsent Oliver Muraveiski on kohaliku telemaastiku üks omanäolisemaid tegijad. Jah, just tema on see, kes toob pea iganädalaselt vaatajateni šokeerivad, skandaalsed ja ahastama panevad tõsielusaated - justnimelt need formaadid, mis mõnda küll lõbustab, teist aga vihastab.

Ehkki telehooaeg pole isegi poole peal, on ta juba siiani suutnud toota 14 episoodi erinevaid telesaateid. Ühena kirgikütvamates leiab sealsest nimistust "Poissmeeste peo" - meeste olesklemise, mida üks endine ajakirjanik nimetas suisa labasuse tipuks. Kuid nii nagu populaarsele tootele kohane, ei jää ka "Poissmeeste pidu" järjeta. Juba on Oliveril aktiivselt töös peagi ekraanidele ilmuv "Tüdrukute õhtu".

Miks teeb ta tõsielusaateid? Kas ja kui palju teenivad osalised? Kuidas suhtuvad Oliveri saadetesse tema kaks poega ning milline on igapäevaelu võtteplatsil? Loe lähemalt!