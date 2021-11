Peeter Rebane õnnetus seisus T1 kaubanduskeskusest: minu arust on see väga läbimõtlemata projekt

"Ma arvan, et sellel majal pole hinge. Tal ei ole nagu selget eesmärki," selgitab Rebane, kes väidab, et Solarise tegid nad näiteks eelkõige meelelahutuskeskuseks. Siiani on kõige suurem osakaal seal meelelahutusel – kinod, kontserdimaja jne.

"Ma ei näe põhjust, miks sinna minna. Sa ju ei lähe iga nädalavahetuse vaateratta peale. Minu arust on see väga läbimõtlemata projekt väga kummalisse asukohta viidud. Ta ei ole justkui nagu ei kesk- ega äärelinn," märgib Rebane.

Kui Raadio 2 uurib Rebaselt, mida selle majaga ette võtta, tõdeb Peeter, et tegu on päris raske pähkliga. "See keskus on nii spetsiifiliselt nii suureks kaubanduskeskuseks ehitatud. Ma isegi ausalt öeldes ei tea. Teda ikka naljalt ümber ka ei ehita, hästi monofunktsionaalne hoone."