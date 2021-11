Luisa Rõivas katastroofilisest koroonaolukorrast: kasvaks nüüd suureks ja saaks need asjad kuidagi joonele

Kui esmalt oma näoraamatu postituses soovib ta ilusat algavat uut veerandit, siis lause hiljem tõdeb ta, et tema üks lastest sai täna kooli. Juhul, kui seda poleks juhtunud, oleks ta pidanud koos vaheajaga kodus veetma ligi neli nädalat.

"Teeme endast kõik, et meie pere pisemad, keda vaktsineerida ei ole võimalik, püsiks terved, ja kellele igasugu hingamisteede haigused siiani midagi head ei ole toonud, pigem paar kiirabi külastust ja haiglas veedetud ööd," nendib Rõivas, kelle sõnul on nad perega vaktsineeritud ja kontakte pigem piiranud.

"Sul on tervislikul põhjusel soov mitte vaktsineerida või mingil muul soovil. Ma ehk lepin sellega, ei karju ega tee plakateid, et see kohati mulle arusaamatuks jääb, aga mis värk nüüd selle testimisega on?" küsib ta imestusega.

"Ei meeldi koolis või tööl käia? Selleks on koduõpe, samamoodi saab teha avalduse koolile nagu testist keeldumisega ja juba saadki kodus olla," annab ta nõu. Luisa sõnul soovib ta väga, et laps käiks koolis, sest ta ise ei ole kindlasti niivõrd pädev, et 6. klassi teemasid talle seletada.

"Kasvaks nüüd suureks ja saaks need asjad kuidagi joonele, elaks ja teeks tööd ja võtaks ühiskondlikult vastutuse," märgib Rõivas, öeldes, et ta ei ole tekkinud olukorra üle sugugi uhke. Pigem on tal häbi.

Loe täispikka postitust: