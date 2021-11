Üha sagedasemaks nähtuseks on kellegi tühistamine - seda saab näha eelkõige sotsiaalmeedias. Mõneti võib asja võtta kui naljana, küll aga on üsna õhuke piir hea nalja ja kellegi maine ning enesekindluse kahjustamise vahel. Mida täpsemat kujutab endast siis tühistamiskultuur? Keda või mida saab tegelikult tühistada ning kas sellel on üldse midagi positiivset?