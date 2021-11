Uku Suviste (39) jagab peagi toimuval internetiseminaril "Päev iseendale" nõuandeid, kuidas mitte alla anda. Ta ütleb, et vahel on inimene tugevam, kui ta ise arvatagi oskab. Ka Ukul on olnud päevi, kui tahaks alla anda, kuid ta oskab leida motivatsiooni taas jalgele tõusta – see on oskus, mida tuleb teadlikult harjutada.