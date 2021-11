Baldwin polnud ainus: ka rekvisiitor tulistas samal võtteplatsil jalga

Mõistaig on traagilise õnnetusega seoses valdava osa inimeste pilgud filmi relvade eest vastutava isiku Hannah Gutierrez Reedi peal. Kuuldavasti oli ta enne Baldwini filmi tegelenud tulirelvadega eelnevalt ainult ühes filmis, mispärast polnud ka Reedi senine kogemus sugugi suur.

Ehkki uurimine käib täiel võimsusel, on siiski peamiseks kahtlualuseks just tema. Muu hulgas märgivad Los Angeles Timesi raporti kohaselt mitmed kohapeal olnud tiimiliikmed, et Reedi töövõtted tekitasid juba varasemalt muret. Baldwini saatuslik lask ei olnud võtteplatsil ainus toimunud õnnetusjuhtum.

Väidetavalt eelnes Baldwini 21. oktoobri tulistamisele võtteplatsil mitmeid intsidenti. Esiteks proovis Baldwini kaskadöör kasutada relva, millest tuli ootamault kaks lasku, ehkki talle oli varasemalt öeldud, et tegu on nn "külma relvaga", mis ohutuks kasutamiseks polnud laetud isegi mitte paukpadrunitega. Teadupoolest juhtus sama intsident ka Baldwiniga, kui assistent ulatas näitlejale samamoodi relva, öeldes, et see pole laetud.

Sarnane vahejuhtum toimus raporti kohaselt ka rekvisiidiosakonna töötajaga. Nimelt oli ta haaranud püssi, kui ta õnnetuslikult lasi endale väidetavalt tulirelvaga jalga. Kuna tegu oli tühja padrunikestaga pole teada, kas ja kui tõsine on vigastus.

Varasemalt on relvade eest vastutava Hannah Gutierrez Reedi advokaadid öelnud, et tegu oli täielikult õnnetusjuhutmiga. Muu hulgas ütles Mehhiko päritolu advokaadid, et turvalisus on Hannahi jaoks prioriteet number üks.