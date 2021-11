Ühest lasust tapmiseni: kuidas sai Hollywoodi tippnäitlejast Alec Baldwinist mõrtsukas?

Kuigi tegemist oli vesternivõtetega, polnud see kättemaks ega raevuhoog. Seni teadmata põhjusel oli rekvisiidilaualt võetud vanas revolvris päris padrun.

Operaator Hutchins ei surnud kohe, kiirabi jõudis kohale ja naine viidi haiglasse, kuid seal ta suri. Režissöör Souza sai kergelt haavata, tema on juba andnud intervjuusid. Alec Baldwin (63) kinnitas, et tema ei teadnud midagi päris laskemoonast. Režissööri assistent Dave Halls oli talle ulatanud relva sõnadega "cold gun", mis tähendab, et revolver on ohutu. Käimas polnud isegi filmivõte, vaid ainult proov.

Välja on tulnud, et see polnud esimene kord. 2019. aastal filmi "Freedom's Path" võtetel oli üks tulirelv päriselt laetud ja keegi võttemeeskonnast sai kergelt haavata. Režissööri assistent Dave Halls vallandati samal päeval. See pole meeldiv muster.