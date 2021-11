Las Vegase supergrupp Imagine Dragons annab Lätis suurejoonelise vabaõhushow

Kõik, mis Vegases juhtub, ei pea alati sinna jääma. Imagine Dragons on selle elavaks tõestuseks, sest aastal 2013 mitmel pool parimaks uueks bändiks tunnistatud kollektiivist sai kiiresti Las Vegase kuulsaim rokkbänd alates The Killersi ajast. Imagine Dragons on end tõestanud kui üks tugevamaid kontsertbände, kes suudab välja müüa maailma suurimad staadionid. Nende kontserdid on oma lakkamatu energia, uhkete ja läbimõeldud showdega kui muusikalised seiklused, kus rokkmuusika kohtub hip-hopi, folgi ja elektroonilise muusika elementidega.