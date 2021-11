Võtab silme eest kirjuks: Eesti glamuurseima sünnipäevalapse Merle Palmiste garderoob meenutab luksuslikku buduaari

MERLE PALMISTE Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

"Minu nõrkus on pesu ja lõhnad. Need asjad, mis on enda jaoks ja teistele peidus," rääkis näitleja Merle Palmiste asjadest, mis panevad tal südame kiiremini põksuma. Täna peab Merle sünnipäeva ja sel puhul heidame pilgu Eesti glamuurseima naise Draamateatri garderoobi, vaatame ta ehteid ja kiikame kosmeetikakotti.