KLÕPS | Suur saavutus! Lauljatar Jessica Simpson tähistab nelja aastat kainena

"See inimene 1. novembri varahommikul aastal 2017 on tundmatu versioon minust. Mul oli nii palju eneseavastamist ees. Ma teadsin selles hetkes olles, et ma viin enda taas valgusesse, näitan võitu oma seesmise võitluse üle," kirjeldab ta oma postituses.