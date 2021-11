Kaja Kallas kohtus Kate Middletoniga: mõned vestlused saavad alguse komplimendist

"Rääkisime Cambridge'i hertsoginna Catherine'iga kliimamuutustest ja rohepöördest ning probleemidest sellega seoses. Ta küsis, mis on meie suurim väljakutse, ja ma rääkisin talle põlevkivist ja inimestest, kes sel alal oma perele elatist teenivad. Ida-Virumaal on väga spetsiifiliste oskustega töökad inimesed, kes kardavad rohepöörde tõttu tööd kaotada," lausub Kallasa, kelle sõnul tuli välja, et Catherine´i isa on pärit kivisöeregioonist, kus on samasugused mured.