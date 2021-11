ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG OLGU VÄIKE Karin Raskil on omanimeline moebränd. Ta disainib tooteid kangajääkidest, seistes nii vastu kiirmoele, ning kasutab vaid orgaanilistest materjalidest kangaid. Laura Nestor

"Minu õnn pandeemilisel ajal peitub selles, et mul on väike Stig. Ma ei muretse näitlejatöö pärast, sest olen keskendunud temale. Mul on luksus öelda, et mind kaitseb pandeemia eest pere. Pühendun abikaasale ja lastele," räägib näitle­janna Karin Rask.