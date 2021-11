Alec Baldwin surmaga lõppenud intsidendist: see oli üks triljonile võimalus

Näitleja ütles ka, et toetab igatepidi tulevikus tulirelvade kasutamise lõpetamist võtteplatsil, kirjutas BBC. Baldwin lisas, et politsei on keelanud tal juhtumit avalikult kommenteerimast, sest uurimine alles käib.

Prokuratuur on öelnud, et nad ei välista kellelegi intsidendi eest kriminaalsüüdistuste esitamist.

"Ta oli mu sõber. Päeval, mil ma Santa Fesse jõudsin ning alustasin võtetega, viisin ma tema ja Joeli (režissööri Joel Souza) õhtusöögile," ütles ta fotograafidele, kes teda Vermontis pildile püüdsid saada.

"Me olime hästi õlitatud masin, kes koos filmi tegid, ja siis juhtus see jube tragöödia."

Kogu intervjuu avaldati TMZ lehel. Baldwin lisas seal, et võtteplatsil surmaga lõppenud intsidendid on üks miljardist ja need juhtuvad harva.

"Püüda võtteplatsil päris relvade kasutamine lõpetada on midagi, mida ma väga pooldan," lisas Baldwin.

Möödunud kolmapäeval teatasid uurijad, et režissööri õlast eemaldati tinast objekt, mis tundus olevat osa päris kuulist. Nad lisasid, et võtteplatsil oli turvalisuse osas teatud vajakajäämised.

"Rusti" relvaülema Hannah Gutierrez-Reedi advokaadid ütlesid, et tema ei tea, kuidas päris padrunid võtteplatsile sattusid. Ta lisas, et ei näinud ka kedagi relvadega märki laskmas ja kui see ka oleks toimunud, oleks ta selle ära keelanud. Gutierrez paneb intsidendi produtsentide süüks, kes kulude turvalisuse arvelt kulusid vähendasid.