"Loomade kuningas" Stefan: ükskõik, kuhu ma ei läinud, tulid loomad minu juurde

Stefan jagas Instagramis kahte seika, kus kodutu kass ja koera tema juurde tulevad, et natuke toetust ja tuge saada. Stefan kirjutas, et loomakesed valisid paide saamiseks välja just tema.

"Täna oli huvitav päev. Ükskõik, kuhu ma ei läinud, tulid loomad minu juurde. Just ainult minu juurde. Käisid järel ja ronisid sülle ning ära ei tahtnud ka minna."

Laulja kirjutas, et Armeenias on koduta loomade probleem suur. "Nii kurb, kui see ka pole, leidub Armeenias palju kodutuid kasse ja koeri, aga huvitav on see, et igaühe juurde nad ka ei roni. Tundus, et ma neile siiski meeldisin, aga kahjuks pidin nende juurest üks hetk ära minema," rääkis Stefan.

Stefan väisab Armeeniat koos oma kallima Victoriaga. 2019. aastal Kroonikale antud intervjuus tunnistas Stefan, et kallimaga kohtumislugu on kui otse filmist. Nad tutvusid veidi enam kui aasta tagasi reisilaeval Victoria, kus Stefan esines lauljana ja Victoria tantsijana.

"Mäletan, et Stefan tuli, tutvustas mulle ennast ning kõndis siis minema. Minu jaoks oli see kummaline, et keegi nii järsku ligi julges astuda. Seejärel nägin teda meie puhkeruumis magamas. See oli päris naljakas… Vaatasin, et üks vend norskab nurgas diivanil – sama poiss, kes oli mulle end tutvustanud!“ meenutas Victoria.

Noored hakkasid suhtlema – öösiti pärast esinemist vestlesid pikalt. Neist said sõbrad ja veidi aja pärast ka elukaaslased. Stefani sõnul oli tal Victoriale üsna raske tõestada, et on temast tõepoolest huvitatud.