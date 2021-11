Tanel Padar suhtest alkoholiga: ma nii reibas ei ole nagu Sulo

"Tanel, öeldakse, et "vana Tanel Padar" on tagasi. Kas sa kirjutad sellele lausele alla? Saad aru, millele viidatakse? Kas sa oled napsutama hakanud?" uurib Maris Kõrvits Retro FM-is Padari käest.

"Sellele vihjatakse? Ütleme nii, et ma nii reibas ei ole nagu Sulo. Mis see napsutamine tähendab? Kui see tähendab kolmepäevaseid pidusid, siis neid ei ole mul ikkagi väga palju aastaid olnud," tõdeb Padar, öeldes, et ka loomingu osas mõtleb ta laiema perspektiivi peale.

Lisaks uuris Kõrvits, kuidas Padar on tasunud oma emale, kes omal ajal aitas teda igas mõttes. "Iga kord, kui ta käib minu kontserdil, siis ma mainin, et ta on saalis. Ja ta palub, et ma kunagi seda ei teeks, aga ma teen seda alati. Ma lasen publikul plaksutada. Ema on mulle väga kallis. Nüüd, kui ma olen lapsevanem, oskan ma ema näha hoopis teisest perspektiivist," märgib Padar.