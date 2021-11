AINULT KROONIKAS | Tõnis Mägi astub esmakordselt vastu teda tabanud kriitikale: ma ei kuulu ühtegi ususekti, kogudusse ega parteisse. Olen sõltumatu!

On külm sügisilm aastal 2020 Elva järve ääres. Valguse Tee Vaba­koguduse juht, pastor Mart Metsala (61) valmistub koos babtistist pastori Veikko Võsuga ristima Tõnis Mäge (72). See on justkui kinnituseks maestro usulistele ja vaimsetele vaadetele, mis omakorda seotud murega Eesti tuleviku pärast. Tõnis on tolleks ajaks paranenud raskest haigusest, millest paljud välja ei tule. Selline paranemine on ime.