Lauri Viikna kõrgest nakatumisnäitajast: eestlase jonn ja teineteisele ärapanemine on ikka need, mis meid teiste silmis iseloomustavad

Lauri Viikna usub, et kõrgete nakatumisnäitajate taga on eestlase jonn, kangekaelsus, kadedus ja teineteisele ärapanemine, sest need on ikka need, mis meid teiste silmis iseloomustavad.

"Loomulikult ei ole meie ajaloos ka ühtegi valitsust kellega rahul ollakse. Et mis mõttes nagu piiratakse meie vabadust laulda ennast vabaks?! Milleks ennetada põhjust, kui targem on parasiidimürgiga tagajärgi ravida. Teeme ikka kõike omamoodi." toob Viikna ironiseerivalt välja.

"Maailmas on seitse miljardit vaktsineeritut (7,1 miljardit manustatud doosi - toim), aga osa meist ikka arvab, et on veel vähe neid vaktsiine testitud. Ravimiameti lehel, kuhu saavad kõik lisada ja ka kontrollida, on kirjas küll kõik registreeritud vaktsiinide kõrvalnähud. Aga palju huvitavam on ju oma peaga mõelda, sest FB-s oli ju kirjas, et kellegi kaugelt sugulase sõber oli saanud mingi hullu kõrvalnähu. Ja siis parastada.. Oleme ikka kõvad ja kanged küll," kritiseerib Lauri Viikna inimesi, kes ei ole suvatsenud end veel vaktsineerida.