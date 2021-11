Vinge saavutus! Räppar Pluuto sõlmis lepingu maailmakuulsa plaadifirma Sony Musicuga

Pluutol on plaan plaadifirma alt singel välja anda juba varsti. “Mida enam tagantjärele vaadata mõistan, [seda enam näen,] et „Päripäeva“ oli hea vahepunkt. Üks etapp minu elust lõppes ja uus algas. See oli kinnitus mulle, et muusika on see, mis mind tõmbab ja millega ma tegeleda tahan. Juba kuu aega pärast „Päripäeva“ release’i oli mul uue albumi materjal olemas, millest on nüüdseks jäänud alles vaid paar üksikut demo. Uusi ideid ja mustandeid on lugematu arv ja tunnen, et olen arenenud nii inimese kui artistina ja olen valmis panustama, et midagi tõsiselt lahedat, uut ja meeldejäävat luua,” sõnab artist.